Gare cinofilia, Loretoni (Anlc): così arginiamo il mancato ripopolamento

Loretoni critica dunque la scelta della Regione di aver vietato una pratica di ripopolamento che consentiva di immettere selvaggina in tutti i territori. Ora possibile solo attraverso iniziative come la gara organizzata a Spoleto dalla Libera Caccia. “Altri hanno altri metodi – commenta ironicamente Loretoni – come ad esempio l’Atc di Terni, che ha immesso nelle Zrc 400 pulcini con 40 chiocce, affidati ai volontari. Ad un costo, ci dice il nostro delegato in Atc, Massimo Novelli, di 5950 euro complessivi. Praticamente euro 11,90 a pulcino, con in regalo le chiocce, che non si sa che fine fanno… Ma quel che è più grave – prosegue – è che, come ci riferisce sempre il nostro delegato, non ci sono poi le catture. Insomma, non è dato sapere i risultati di questa tipologia di ripopolamento. Ma a giudicare dalle lagnanze dei cacciatori della zona, non ci sembra che siano soddisfacenti”.

La gara di cinofilia Libera Caccia

Oltre cento le starne immesse in due giorni a San Martino in Trignano di Spoleto, dove si è tenuta la gara di cinofilia senza abbattimenti organizzata dalla Libera Caccia. Una per ciascuno dei concorrenti iscritti alle sezioni, sotto l’attenta valutazione dei giudici di gara Scarabottini e Ricci (cat. inglesi) Casini e Comini (cat, continentali).

I vincitori

Inglesi garisti:

1° Quadrati con Red Bull

2° Fortini con Vamos

3°Rivoli con Naomi

Miglior giovane inglese; Quadrati con Caffè.

Inglesi cacciatori:

1° Ponti con Asia

2° Cesaretti con Max

3° Proietti con Brenda

4° Berrettoni con Diana

5° Bocchini con Toto

Premio per conduttore più esperto: Elvezio Proietti

Conduttore più giovane: Michele Ceccaroni.

Spaniel garisti:

1° Fortini con Ugo

2° Pirola con Brio

3° Maddaleni con Blek

Continentali cacciatori:

1° Proietti G. con Dero

2° Magrini con Maja

3° Fiorini con Asia

Continentali garisti:

1° Luccioni con Prei

2° Magnini con Zara

3° Luccioni con Conny