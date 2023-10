Garcia “Tutte sono gare della verità, col Milan vogliamo vincere” - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – “Sono tutte partite della verità per noi, la verità è quella dei precedenti dodici match, volevamo vincerle tutte. Domani giochiamo in casa contro un avversario diretto. Abbiamo voglia di vincere davanti ai tifosi e proseguire la striscia, solo vincendo due-tre gare di fila miglioreremo la classifica”. Così Rudi Garcia, tecnico del Napoli, in conferenza stampa in vista del match contro il Milan, in programma domani alle 20.45 allo stadio Maradona. “Siamo efficaci e forti in trasferta, dove abbiamo fatto sempre risultati utili. In casa doppiamo migliorare (su cinque gare ne hanno perse tre, ndr)”. Sulla corsia mancina del Milan: “Anche noi abbiamo le nostre qualità. Marcatura per Leao? Non c’è solo lui, sono una squadra forte”. Poi sulle statistiche: “Siamo primi in tante cose e la classifica dovrebbe essere migliore – ha sottolineato Garcia -. Dobbiamo prendere di più la porta, siamo una delle squadre che subisce di meno dagli avversari ma prendiamo troppi gol. Però stiamo migliorando, siamo sulla buona strada”. Nel passato tra Garcia e Pioli qualche screzi, ma l’allenatore francese non ci pensa: “E’ una storia vecchia, è un ottimo allenatore”. Gli azzurri stanno vivendo un momento positivo: “Conosco bene i miei giocatori, sono tutti motivati e hanno voglia di fare il meglio. Sono contento del loro atteggiamento. Se c’era bisogno di una risposta l’abbiamo avuta a Verona e Berlino”. Garcia si è poi soffermato sulle critiche sulla qualità del gioco: “L’importante è domani. Se abbiamo vinto giocando così, crescendo sarà più facile vincere”. Sulle condizioni di Zambo Anguissa: “Lo recuperiamo ma non può giocare 90 minuti. Cajuste mi è piaciuto, ha la mia fiducia”. In attacco Garcia non svela le carte: “Simeone o Raspadori? Sono entrambi importanti. La cosa fondamentale è averli tutti e due pronti, può giocare uno o l’altro, oppure insieme – ha concluso Garcia -. Kvaratskhelia è tornato al suo livello e può essere decisivo, così come Politano”.

– Foto: LivePhotoSport –

(ITALPRESS).