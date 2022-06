“Negli anni c’è stata una polemica paradossale sulle competenze in ambito turistico tra regioni e governo: la Costituzione afferma che le regioni devono lavorare in collaborazione con il governo e che tutti e due devono lavorare in coordinamento con l’Europa”. Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in un incontro alla rappresentanza della Regione Lombardia a Bruxelles.

