Ganna e Colbrelli tra i cinque azzurri premiati da Suzuki - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Il 2021 è stato un anno straordinario per lo sport tricolore, scandito dal susseguirsi di vittorie e trionfi. Il ciclismo ha dato un contributo importante ed eccezionale al bilancio complessivo dell’Italia, con la cifra record di ben 97 medaglie. A suggello di questa stagione memorabile, si è svolto ieri il Giro d’Onore 2021, la festa con cui la Federazione Ciclistica Italiana rende omaggio ai suoi campioni. Dopo aver accompagnato gli Azzurri in tante vittorie con la S sulla maglia della Nazionale, Suzuki, Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana, ha voluto, nell’occasione, premiare tre atleti e due atlete che si sono distinti in modo particolare sulla scena mondiale ed europea. Nell’ambito della cerimonia, sono state consegnate le chiavi di cinque Suzuki Across Plug-in, tre personalizzate con la speciale livrea “Mondiali” e due con la livrea “Europei”, a Filippo Ganna campione olimpico inseguimento a squadre, campione del mondo cronometro individuale, campione del mondo inseguimento a squadre, vicecampione europeo cronometro individuale e medaglia di bronzo mondiale inseguimento individuale. E poi Filippo Baroncini, campione del mondo U23 in linea e vice campione europeo U23 in linea, Elisa Balsamo campionessa del mondo elite in linea e bronzo mondiale omnium, Sonny Colbrelli, campione europeo elite in linea, vincitore della Parigi-Roubaix 2021 e Silvia Zanardi, campionessa europea U23 in linea, campionessa europea su pista U23 inseguimento a squadre, inseguimento individuale e corsa a punti, che le guideranno in occasione degli impegni ufficiali e per i loro spostamenti quotidiani.

(ITALPRESS).