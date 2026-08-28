Galvagno "Rinnovo appello per abolizione voto segreto all'Ars" - Tuttoggi.info

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Galvagno “Rinnovo appello per abolizione voto segreto all’Ars”

ItalPress

Galvagno “Rinnovo appello per abolizione voto segreto all’Ars”

Ven, 28/08/2026 - 20:02

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RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – «La mia proposta non era soltanto di abolizione e limitazione del voto segreto ma anche di tante modifiche normative che, comunque, avrebbero effetto a partire dalla prossima legislatura. Confermo la mia proposta e mi auguro che non ci siano deputati, specialmente dell’opposizione, che chiedano il voto segreto sulla votazione del voto segreto. Sarebbe una barzelletta». Lo ha dichiarato il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, ad Italpress a margine della terza giornata di Etna Forum a proposito della modifica del regolamento dell’Ars e la limitazione del ricorso al voto segreto a sala d’Ercole. xn5/vbo/gsl

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