Galvagno "Obiettivo approvare Legge di stabilità entro l'anno" - Tuttoggi.info

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Galvagno “Obiettivo approvare Legge di stabilità entro l’anno”

ItalPress

Galvagno “Obiettivo approvare Legge di stabilità entro l’anno”

Ven, 28/08/2026 - 20:03

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RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “Gli obiettivi per l’ultimo anno di questa legislatura sono il buon andamento di quello che, ormai, è diventato consuetudine e cioè approvare la legge di stabilità entro il 31 dicembre. Allo stesso tempo di occuparci dei Comuni, dei servizi, degli Asacom e di quelle cose basilari che oggi mancano alla Sicilia e ai siciliani. Ci auguriamo di potere offrire ancora queste opportunità”. Lo ha dichiarato il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, all’Italpress a margine della terza giornata di Etna Forum, a Ragalna, in provincia di Catania. xn5/vbo/gsl

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