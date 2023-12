Galvagno "L'Esercizio provvisorio sarebbe una sconfitta" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Esercizio provvisorio? Si fa in un momento in cui c’è un’incertezza sui conti e sull’equilibrio. Qui ci sono tutti i tempi possibili, lo vedrei come una sconfitta. Dobbiamo fare sempre di più rispetto a quello fatto l’anno precedente. Ci stiamo impegnando per evitarlo. La manovra è stata trasmessa 40 giorni prima della fine dell’anno – in linea con il regolamento che prevede 45 giorni -, credo ci sia tutto il tempo. L’esercizio provvisorio obbliga a lavorare in dodicesimi, non dà le stesse certezze dello strumento finanziario che sblocca tutte le risorse disponibili”. Così il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, nel corso del consueto scambio di auguri con i giornalisti, a Palazzo dei Normanni, a Palermo. “Vogliamo facilitare il percorso di approvazione, dicendo la nostra ma cercando una sinergia – aggiunge -. La volontà è quella di includere le forze, non di escludere. Riuscire a non avere l’esercizio provvisorio sarebbe una grandissima vittoria, ci auguriamo ci sia la sensibilità di tutte le forze politiche. Non so se ci riusciremo, ma ci stiamo lavorando per scongiurarlo”. xd6/vbo/gtr