 Galtarossa presidente Federcanottaggio"Verso LA28 ripartendo da idee di Tizzano" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Galtarossa presidente Federcanottaggio”Verso LA28 ripartendo da idee di Tizzano”

ItalPress

Galtarossa presidente Federcanottaggio”Verso LA28 ripartendo da idee di Tizzano”

Sab, 21/03/2026 - 18:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “Voglio considerare questo riconoscimento come un attestato di stima verso la mia figura ma soprattutto verso il lavoro messo in campo dalla fine del 2024. Ovviamente avremmo voluto continuare con Davide Tizzano alla nostra guida, ma purtroppo gli eventi non ce lo hanno permesso. Abbiamo dimostrato quella prontezza ed elasticità per cercare di trovare una soluzione che garantisse la prosecuzione delle idee e dei progetti che stavamo mettendo in campo per il bene del canottaggio italiano”. Lo ha detto il nuovo presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Rossano Galtarossa dopo essere stato eletto con l’85% dei voti (224 preferenze) nell’assemblea elettiva che si è tenuta al Salone d’Onore del Coni. L’assemblea si è resa necessaria per scegliere il successore di Tizzano, scomparso lo scorso 29 dicembre e ricordato con un minuto di silenzio all’inizio
dell’assemblea.

mec/gm/mca3

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!