Gallinari è campione di Porto Rico: primo titolo in carriera. Ora l'Europeo - Tuttoggi.info

 Gallinari è campione di Porto Rico: primo titolo in carriera. Ora l'Europeo
Gallinari è campione di Porto Rico: primo titolo in carriera. Ora l'Europeo

Gallinari è campione di Porto Rico: primo titolo in carriera. Ora l’Europeo

Mar, 12/08/2025 - 15:03

(Adnkronos) –
Danilo Gallinari finalmente ce l’ha fatta. Il cestista italiano oggi, martedì 12 agosto, ha festeggiato il primo titolo della sua carriera professionistica, vincendo il campionato di Porto Rico con i suoi Vaqueros de Bayamon. La squadra portoricana ha battuto in casa per 82-68 i Leones de Ponce, chiudendo così la serie sul 4-1 e conquistano il titolo portoricano. 

A trascinare i Vaqueros è stato proprio Gallinari, a referto con 24 punti, 6 rimbalzi e 4 assist e nominato anche Mvp della serie che assegna il titolo. Ora il 37enne di Santangelo Lodigiano potrà rispondere alla chiamata del ct Gianmarco Pozzecco e disputare il campionato europeo con la maglia azzurra. Appuntamento il prossimo 28 agosto, quando l’Italia esordirà con la Grecia a Limassol. 

 

