 Galletti (Novo Nordisk Italia): "La legge sull'obesità è un traguardo storico per la salute pubblica" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Galletti (Novo Nordisk Italia): “La legge sull’obesità è un traguardo storico per la salute pubblica”

tecnical

Galletti (Novo Nordisk Italia): “La legge sull’obesità è un traguardo storico per la salute pubblica”

Gio, 02/10/2025 - 09:03

Condividi su:

Image

(Adnkronos) – “Oggi è un momento storico per il nostro Paese: con l’approvazione del Senato della proposta di legge, a prima firma dell’onorevole Roberto Pella, che prevede il riconoscimento dell’obesità come una malattia, l’Italia diventa il primo Paese al mondo a dotarsi di una legge specifica per la prevenzione e la cura di questa patologia cronica e recidivante. Si tratta di un atto di grande responsabilità verso i milioni di persone che ci convivono e una svolta nel panorama globale della salute pubblica”. Così Alfredo Galletti, corporate vice president e general Manager di Novo Nordisk Italia, in merito al voto favorevole del Senato del disegno di legge ‘Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità’. 

“L’obesità è una malattia multifattoriale molto complessa – sottolinea Galletti – che può portare a gravi conseguenze e complicanze per chi ci convive, in particolare cardiovascolari, e che si porta dietro anche un pesante stigma sociale che incide sulla qualità della vita delle persone e delle loro famiglie. Questa legge rappresenta un riconoscimento istituzionale fondamentale e ci auguriamo che possa contribuire a costruire una maggiore consapevolezza, basata su inclusione e prevenzione”. 

Novo Nordisk, si legge in una nota, da sempre impegnata nella lotta all’obesità, sottolinea l’importanza di promuovere un approccio a 360 gradi alla malattia, che coinvolga sistema sanitario e istituzioni: “L’obiettivo – conclude Galletti – è garantire a ogni persona che vive con obesità l’accesso a cure efficaci, supporto adeguato e condizioni favorevoli per uno stile di vita sano. La legge approvata rappresenta un passo decisivo verso questo traguardo”. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!