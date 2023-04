Galleria Forca di Cerro richiude di notte dal 2 maggio, ma con eccezioni

La galleria Forca di Cerro rimarrà aperta comunque per la Festa di Santa Rita e per il Ponte del 2 giugno. Completamento entro il 23 giugno.

Riprendono – dopo lo stop causato dalla difficoltà di reperimento dei materiali di lavorazione – i lavori nella galleria di Forca di Cerro lungo la Tre Valli, che collega Spoleto alla Valnerina.

L’Anas comunica infatti che dalla sera di martedì 2 maggio riprenderanno i lavori notturni all’interno della galleria, sulla strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre”, “precedentemente sospesi a causa delle difficoltà di reperimento di circa 50 chilometri di cavi elettrici”.

Per consentire le attività, la SS685 sarà chiusa nel tratto compreso tra gli svincoli di Eggi e Sant’Anatolia di Narco con il consueto orario notturno dalle 22:00 alle 6:30 del giorno successivo, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Inoltre, sarà sempre percorribile, anche in orario notturno, in occasione della festività di Santa Rita da Cascia (dalle 6:30 di sabato 20 alle 22:00 di martedì 23 maggio) e in occasione della Festa della Repubblica (dalle 6:30 di giovedì 1 alle 22:00 di lunedì 5 giugno). Il completamento è previsto entro il 23 giugno.

I lavori riguardano l’ammodernamento degli impianti di illuminazione e ventilazione all’interno della galleria Forca di Cerro, lunga 4 chilometri, per un investimento complessivo di circa 6 milioni di euro. L’intervento rientra nel programma di riqualificazione e potenziamento della rete stradale umbra, avviato da Anas (Gruppo FS Italiane) per un investimento di un miliardo di euro tra lavori completati, in corso e previsti.

Durante gli orari di chiusura, il traffico sarà deviato sull’itinerario alternativo con indicazioni sul posto. Nel dettaglio:

– per il traffico proveniente dalla SS3 “Flaminia” e diretto a Norcia/Cascia è consigliata l’uscita allo svincolo Spoleto Nord, con immissione sulla strada regionale 395 e rientro sulla SS685 in località Piedipaterno di Vallo di Nera;

– per il traffico proveniente dalla SS685 (Ascoli/Norcia/Cerreto) o dalla strada regionale 209 “Valnerina” (Ferentillo/Scheggino) e diretto sulla SS3 “Flaminia” verso Spoleto/Terni o Foligno/Fano, l’uscita consigliata è in località Piedipaterno di Vallo di Nera, con percorrenza della strada regionale 395 e rientro sulla SS3 “Flaminia” allo svincolo di Spoleto Nord;

– per il traffico della SS685 proveniente da San Giovanni di Baiano/Acquasparta e diretto a Norcia/Cascia è consigliata l’immissione sulla SS3 “Flaminia” in direzione Spoleto con uscita allo svincolo di Spoleto Nord, percorrenza della strada regionale 395 e rientro sulla SS685 in località Piedipaterno di Vallo di Nera.