Galleria Forca Canapine chiusa ancora di notte fino al 23 dicembre - Tuttoggi.info

Torna la chiusura notturna 7 giorni su 7 del tratto della Tre Valli in prossimità della Galleria di Forca Canapine ma il 1 novembre rimarrà aperta

Torna ad essere chiusa di notte – dalle ore 20 alle ore 7 del mattino successivo – sette giorni su sette la galleria di Forca Canapine, lungo la strada statale 685 delle Tre Valli, che collega Umbria e Marche. Dopo la riapertura notturna estiva nei fine settimana e la pausa del cantiere nelle giornate di traffico più intenso in prossimità del Ferragosto, si torna a quella che purtroppo da tempo è la “normalità”, causa lavori.

Dunque chiusura totale ogni notte per la galleria di Forca Canapine, con la circolazione deviata sulla viabilità secondaria. Il provvedimento dell’Anas (già operativo) sarà in vigore fino al 30 dicembre prossimo (per poi riprendere nel 2024) anche se in realtà la chiusura verrà sospesa dal 23 dicembre, in occasione delle festività natalizie. Il traforo sarà aperto anche la notte del 1 novembre.

La chiusura totale notturna – si legge nell’ordinanza – si estenderà dal km 14+800 (in corrispondenza della rotatoria/innesto con SP477) fino al km 5+680 (in corrispondenza dello svincolo di Capodacqua).