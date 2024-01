Galleria della Guinza, si vede la luce in fondo al traforo | Il 12 febbraio la consegna dei lavori - Tuttoggi.info

Dopo 30 anni di attesa ufficializzata la prossima consegna dei lavori al Consorzio stabile Europeo Costruttori, aggiudicatosi l'appalto da 150 milioni di Anas | Marchetti "Sarà giornata storica per l'Umbria"

Dopo ben 30 anni di attesa si vede la luce in fondo alla galleria della Guinza, la grande incompiuta della E78 nell’appennino umbro-marchigiano. La consegna dei lavori, e l’imminente apertura del cantiere, è infatti prevista per il prossimo 12 febbraio.

Ad aggiudicarsi l’appalto è stata, a fine dicembre 2023, la ditta C.E.C. – Consorzio stabile Europeo Costruttori, con sede legale a Perugia, che ha offerto un ribasso del 14,7% sulla base d’asta di oltre 94 milioni. Per un’opera dal valore complessivo di 150 milioni di euro.

In una fase iniziale, in galleria, si procederà in un solo senso di marcia, dalle Marche all’Umbria. Tra le opere da realizzare ci sono infatti l’adeguamento a due corsie del traforo, la seconda canna e le 4 corsie. Allo studio di Anas c’è anche il collegamento della galleria della Guinza alla E45 per il tratto che attraversa l’Umbria.

Il tunnel a canna unica che collega i Comuni di San Giustino (Perugia) e Mercatello sul Metauro (Pesaro Urbino), lungo quasi 6 km, era costato 500 miliardi di lire. Terminato nel 2004 non è mai stato aperto per motivi di sicurezza, con le conseguenti levate di scudi di comitati e associazioni contro questa gigantesca cattedrale nel deserto.

“Il 12 febbraio prossimo sarà una giornata storica per l’Umbria perché finalmente verranno consegnati i lavori per la Galleria della Guinza – ha dichiarato il Segretario della Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti, impegnatosi per questo traguardo fin dai suoi esordi in politica nel 2016 – Si tratta infatti di un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo di turismo ed economia regionali. Il completamento della Due Mari consentirà all’Umbria di essere ancor più connessa al resto del Paese, l’Altotevere è un centro produttivo imprescindibile per l’economia regionale e il collegamento diretto con la vicina provincia di Pesaro-Urbino garantirà alle aziende del territorio di crescere ancora, a vantaggio di tutta l’Umbria”.