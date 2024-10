Galassi "Con Fiat Topolino contribuiamo a una mobilità più smart" - Tuttoggi.info

TORINO (ITALPRESS) – Fiat Topolino è protagonista delle nuove e moderne edicole Civic a Milano, nelle zone dei Navigli e a Città Studi, iconiche per la loro vivacità. L’iniziativa denominata “Top-News”, è in perfetta sintonia con lo spirito innovativo del modello e va ben oltre la semplice esposizione e test drive del veicolo. “La transizione alla mobilità elettrica è possibile oggi: la Topolino è la nostra soluzione alternativa alla mobilità tradizionale a emissioni zero”, ha detto Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia.

