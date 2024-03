Galante "Annata Inter premia società, dirigenti, calciatori e tifosi" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Il percorso che l’Inter ha fatto lo scorso anno in Champions League è stato bellissimo: giocarsela con il City, arrivare in finale di Coppa Italia e vincerla. È chiaro che quest’anno è andata male, ma non dimentichiamo che in Champions capita di affrontare squadre molto forti. L’Atletico è una di queste. Diciamo che non è stata una serata fortunata. Credo che l’Inter in campionato ha dimostrato di essere una squadra forte e siamo vicini a vincere lo scudetto. È un’annata che premia la società, i dirigenti, i calciatori e i tifosi”.

