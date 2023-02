Gal Valle Umbra e Sibillini, si chiude a Norcia la concertazione sullo Sviluppo Locale - Tuttoggi

Definita la strategia per essere soggetto attuatore delle politiche LEADER. Lavorare in modo sinergico e progettare in maniera integrata

Si è concluso a Norcia il ciclo in incontri sul territorio voluto dal GAL Valle Umbra e Sibillini per confrontarsi con gli stakeholder pubblici e privati e definire la proposta strategica per lo sviluppo locale 2023-2027 con cui si presenterà al bando regionale in scadenza martedì 28 febbraio come soggetto attuatore delle politiche LEADER nell’Area omogenea della Dorsale appenninica meridionale in Umbria. Durante l’incontro, coordinato da Pietro Bellini e David Fongoli, presidente e direttore del Gal Valle Umbra e Sibillini, sono intervenuti, tra gli altri, Nicola Alemanno e Pietro Luigi Altavilla, rispettivamente sindaco e presidente del Consiglio comunale di Norcia. Presenti, inoltre, molti rappresentanti delle comunanze agrarie e delle proloco, oltre che Stefano De Carolis per Coldiretti. A presentare gli esiti dello studio di contesto condotto nel territorio è stato, durante il dibattito, Gabriele Lena.

“Con gli strumenti messi in campo – ha dichiarato Bellini – abbiamo voluto fare un lavoro particolare, che è nelle nostre corde. Per noi è stata una grandissima opportunità dialogare con i territori, il GAL vuole essere presente e contribuire a un cambio di marcia. La strategia che metteremo in campo fa leva sugli elementi che abbiamo raccolto. Tra le criticità su cui vogliamo intervenire c’è lo spopolamento che riguarda le aree montane, ma non solo. Va fatta un’operazione vasta, forse è il caso che il Parlamento prenda atto di questa situazione a livello nazionale e inizi a legiferare per la montagna. Da parte nostra, vogliamo coinvolgere tutti i soggetti che possono avere un ruolo importante nello sviluppo del territorio”.