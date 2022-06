Gal Trasimeno – Orvietano, passo in avanti per i nuovi distretti del cibo

Due maxi-aree, insomma, che però presentano una fortissima identità sotto l’aspetto agroalimentare e delle produzioni tipiche di qualità e biologiche, potendo anche vantare l’adesione ai due distretti di molte aziende ed eccellenti centri di ricerca, quali l’Università degli Studi di Perugia e il CNR.

“Un ringraziamento sincero – conclude Moscetti – va all’Assessore alle Politiche Agricole della Regione dell’Umbria, Roberto Morroni, in primis per aver definito la legislazione regionale in merito non appena insediato e poi anche per esserci stato vicino ed aver creduto nel nostro lavoro che, tra animazione e attività amministrative operative, è durato poco più di un anno. Ora siamo in attesa dell’uscita del bando nazionale che in un anno che si preannuncia ricco di risorse, metterà a disposizione ben 120 milioni di euro a livello nazionale con l’auspicio che una parte possa sostenere anche l’economia umbra nel settore primario.

I dettagli delle iniziative facenti capo ai Distretti del Cibo saranno presentati in una conferenza stampa che a breve sarà organizzata dalla Regione dell’Umbria insieme al Gal e ai due Distretti stessi.

Intanto il Gal questa sera, martedì 21 giugno, nell’ambito dell’evento “Trasimeno Terra del Gusto e dell’Arte” promuove un altro appuntamento proprio incentrato sul cibo tipico di qualità: a Castiglione del Lago, presso la Cantina Poggio Santa Maria (in via Villa Cartoni, 30, a partire dalle 20.30) verrà proposto un menù dai fratelli Serva del celebre “Ristorante La Trota” di Rivodutri di Rieti, insignito delle due stelle Michelin, in abbinamento con i vini della cantina stessa, per celebrare le eccellenze culinarie del territorio lacustre.