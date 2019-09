Gal Media Valle del Tevere, contributi a 15 imprese: l’elenco

share

Il GAL Media Valle del Tevere ha pubblicato la graduatoria definitiva del bando destinato al sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole nei settori commercio – artigianato – turistico – servizi – innovazione tecnologica.

Le imprese beneficiarie sono: Ventidue srl di Todi, ristorazione; L’ardente snc di Avigliano Umbro, fornitura legname per il riscaldamento domestico; Primogenita sas di Compignano (Marsciano), ristorazione; Si.Fra srl di Assisi, ricettività; 8 Minuti Luce srls di Assisi, ristorazione; Universo srl di Assisi, ricettività; Taverna dei Consili di Assisi, ristorazione; Mescoglia di Corciano, ricettività; Chiattelli srl di Marsciano, artigianato orafo; Pizzeria Millematti di Assisi, ristorazione; Poggio degli Olivi di Bettona, ricettività; Good Umbria di Massa Martana, servizi al turismo; Miataland di Collazzone, ricettività; Hotel Altieri di Fratta Todina, ricettività.

I contributi erogati hanno lo scopo di favorire l’avviamento ed il potenziamento di microimprese, ovvero imprese che occupano meno di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Oltre a favorire la creazione di posti di lavoro, soprattutto giovanile e femminile, si mira a sviluppare e potenziare i servizi innovativi, tecnologici e inclusivi utili sia alle imprese che alla popolazione e alle comunità rurali.

Attraverso l’attuazione dell’iniziativa comunitaria LEADER, il GAL Media Valle del Tevere, mira a realizzare un modello territoriale inclusivo, sostenibile, innovativo, che promuova lo sviluppo, l’accessibilità e la qualità della vita nelle zone rurali. Gli ambiti di intervento sono quelli del turismo sostenibile e dello sviluppo e della innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali.

Con il bando “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole nei settori commercio – artigianato – turistico – servizi – innovazione tecnologica”, si è voluto perseguire l’obiettivo di contribuire allo sviluppo occupazionale, sostenendo il ruolo delle microimprese nel rafforzamento del tessuto economico e sociale delle aree rurali.

Sono stati finanziati interventi relativi a: ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari allo svolgimento dell’attività; acquisto di nuovi impianti, macchinari, automezzi, attrezzature, forniture hardware e software inerenti o necessari per lo svolgimento dell’attività.

Tra i criteri di selezione, oltre al numero di posti di lavoro creati e alla preferenza accordata al lavoro giovanile e femminile, si è tenuto conto: dell’abbattimento dell’impatto ambientale e paesaggistico dell’attività, della collocazione in ambito rurale con problemi complessivi di sviluppo o in aree naturali protette o siti Natura 2000, della capacita dell’impresa di introdurre prodotti e servizi non presenti nel territorio comunale e dell’impiego di tecnologie innovative.

Tramite il recente bando sono state finanziate 15 microimprese della Media Valle del Tevere, di cui 4 di nuova costituzione, tutte collocate nel territorio della Media Valle del Tevere.

L’entità dell’aiuto concesso è pari al 60% della spesa ritenuta ammissibile con elevazione al 70% in zone svantaggiate o per imprenditori giovani e/o donne e, nel complesso, ha raggiunto la cifra di 830.000 euro di contributi assegnati.

share

Stampa