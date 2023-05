Enzo Tortora era “una persona che era al massimo della popolarità”, ma anche “un uomo normale. Non mi sono mai spiegata l’accanimento mediatico che è stato messo in atto quando è stato arrestato:”. Lo ha detto la vicedirettrice del Tg La7 Gaia Tortora, figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress.

gsl/mrv