Gabbie per cinghiali, dibattito sull’utilizzo nelle aree urbane

La Lav: è pericolosa anche per animali domestici e bambini

Lav Perugia chiede di eliminarla, lamentando la modalità “cruenta” scelta. E soprattutto la sua pericolosità, in un’area frequentata da cittadini e turisti (lì c’è infatti anche l’area attrezzata per i camper). Per gli animali domestici portati a passeggio e per i bambini. Riportando il caso dei figli di turisti che, incuriositi dalla gabbia, stavano per farla scattare, rischiando di ferirsi. Per questo ne chiede la rimozione e che ne venga vietato l’utilizzo in aree urbane.

I timori dei cacciatori dopo il caso Spoleto

E questo mentre invece all’interno degli Atc umbri si dibatte sull’opportunità di preferire l’utilizzo delle gabbie alle battute di caccia per contenimento, dopo l’incidente capitato a Spoleto, con due colpi che, involontariamente, hanno colpito la finestra di un’abitazione. Portando alla denuncia del cacciatore che ha sparato il colpo e del caposquadra. Con la conseguenza che i cacciatori si sono rifiutati di rispondere alla seconda chiamata per abbattere i cinghiali che vagano in una zona considerata pericolosa.

Anche nel Ternano, dopo le numerose denunce di cinghiali che vagano a ridosso di aree abitate, si pensa di posizionare nuove trappole per la cattura. Tema che sarà oggetto di un incontro con il prefetto.