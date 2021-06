G7, Draghi incontra Biden “Siamo d’accordo su molti temi” - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – L’incontro “bilaterale con il presidente Biden è andato molto bene”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del faccia a faccia durato circa mezz’ora con il presidente degli Stati Uniti, a margine del vertice G7 in corso a Carbis Bay, in Cornovaglia.

“Sin dalla formazione del governo – aggiunge Draghi – sono stato molto chiaro: i pilastri della politica estera italiana sono l’europeismo e l’atlantismo. Con Biden siamo d’accordo su molti temi: donne, giovani, difesa degli ultimi, diritti umani, diritti civili, diritti sociali e tutela dell’ambiente”.

In concreto vuol dire che c’è pieno accordo sul piano globale di prevenzione per impedire nuovi pandemie e pieno sostegno per l’azione dell’Italia in Libia. Qualche distinguo, invece, in tema di rapporti con la Cina.

(ITALPRESS).