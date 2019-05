Fuzione pubblica Cgil, Maurizi segretario umbro

Maurizio Maurizi è il nuovo segretario generale della Fp Cgil dell’Umbria. Lo ha eletto l’assemblea generale della Fp Cgil dell’Umbria, riunita a Perugia, alla presenza della segretaria generale della Fp Cgil nazionale, Serena Sorrentino.

Maurizi – già alla guida della Fiom Cgil di Perugia e più recentemente responsabile della zona Alto Tevere per la Camera del Lavoro – ha ottenuto 46 voti favorevoli, con 1 bianca e due astensioni.

Il nuovo segretario subentra a Fabrizio Fratini, che ha guidato la categoria negli ultimi 8 anni. A lui è andato il saluto e il ringraziamento dell’assemblea e della segretaria Sorrentino per il lavoro svolto. Fratini riveste oggi l’incarico di segretario confederale della Cgil regionale.

“Ringrazio per la fiducia l’assemblea della Fp Umbria, la Cgil regionale e la Fp Cgil nazionale – ha detto Maurizi dopo l’elezione – Non nascondo la soddisfazione per la fiducia riposta nella mia persona e il grande senso di responsabilità che mi sento per questo incarico che cercherò di portare avanti nella maniera più collegiale possibile, per affrontare al meglio le tante sfide che il lavoro pubblico ha di fronte. Un primo fondamentale appuntamento – ha aggiunto il neosegretario – sarà quello di sabato 8 giugno, quando insieme a Cisl e Uil saremo a Roma per la grande manifestazione nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi pubblici in piazza del Popolo”.

Il neo segretario generale ha subito proposto all’assemblea della Fp Umbria la nuova segreteria che è stata eletta a larghissima maggioranza. Ne fanno parte Silvia Pansolini, Igor Bartolini e i due segretari provinciali della Fp di Perugia e Terni, Tatiana Cazzaniga e Giorgio Lucci.

