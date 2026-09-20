Futuro Nazionale, Vannacci "Auguro ottimo lavoro e successo a Pontida" - Tuttoggi.info

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Futuro Nazionale, Vannacci “Auguro ottimo lavoro e successo a Pontida”

ItalPress

Futuro Nazionale, Vannacci “Auguro ottimo lavoro e successo a Pontida”

Dom, 20/09/2026 - 14:03

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ORVIETO (TERNI) (ITALPRESS) – “Il giuramento di Pontida rimane una delle poesie a me care, rappresenta una pietra miliare nell’identità italiana, dovrebbe essere insegnata nelle scuole. Mi mancano le persone di Pontida, ci ho lavorato un anno e mezzo e sono legato a loro, mi dispiace che abbiamo preso due strade diverse ma gli auguro un ottimo lavoro e spero che abbiano successo”. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, a margine della due giorni del partito, “Il futuro dell’Italia. Il sovranismo sociale per una vera identità europea”. “Non devo rimproverare nulla, ad un certo punto della nostra vita ci siamo accorti che c’erano delle divergenze su quelli che sono i principi fondamentali – ha aggiunto Vannacci -il pratone è un luogo identitario, e quindi sicuramente ispira passione, ispira sentimento”.

xc3/mrc/mca3

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