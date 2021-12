Futuro (e presente) della sanità nel Trasimeno, l’assemblea pubblica

Domenica alle 16 a Città della Pieve il confronto a cui sono invitati amministratori, politici e organizzazioni sindacali

Un’assemblea pubblica per confrontarsi sulla sanità nel Trasimeno. Una questione che “resta aperta”, come ricorda il Comitato per il diritto alla salute art. 32, che ha organizzato l’incontro per domani 12 dicembre alle ore 16 nella Sala Sant’Agostino di Città della Pieve.

Il Comitato lamenta il continuo peggioramento della situazione della sanità nel Trasimeno, almeno dal 2017 ad oggi. Senza risposte da politici e amministratori pubblici e con poca chiarezza su cosa potrà avvenire alla luce del nuovo Piano sanitario regionale preadottato dalla Giunta Tesei e attraverso i fondi del Pnrr.

All’assemblea pubblica per discutere di tutto questo sono stati invitati i sindaci del Trasimeno e dell’Alto Orvietano, i consiglieri regionali del comprensorio, il presidente dell’Unione dei Comuni, l’assessore regionale Luca Coletto, il senatore Luca Briziarelli ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.