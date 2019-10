#Futura Assisi, presenti anche le alunne e gli alunni della Scuola Primaria “F.Toscano” Spoleto

Presenti anche le alunne e gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria “F.Toscano” tra i 1500 studenti, provenienti da oltre 100 istituti italiani, che, nei giorni 9-10-11 ottobre, sono giunti nella città di Assisi per partecipare all’iniziativa, promossa dal Miur, in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale, #Futura Assisi.

Il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, l’ha definita come “il cammino culturale verso l’innovazione tecnologica e sostenibile”, una esposizione di eccellenti pratiche innovative, ideata per favorire il digitale quale mezzo di supporto per docenti e studenti allo scopo di facilitare l’apprendimento di nuove competenze.

Un’ esperienza altamente formativa in cui i bambini della “F.Toscano”, guidati da pari o studenti più grandi, hanno potuto sperimentare, con grande entusiasmo, un significativo percorso esplorativo delle migliori prassi educative.

Foto repertorio

