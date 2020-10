Via libera dal Cda di Cassa Depositi e Prestiti alla fusione della controllata SIA in Nexi. Nascerà così il più grande operatore di pagamenti in Europa per numero di esercenti serviti e di carte gestite. Un operatore presente in 4 continenti e 50 Paesi e ricavi aggregati pro-forma per oltre 1,8 miliardi di euro.

