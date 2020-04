Furto in chiesa, carabinieri trovano donna del filmato. Collane riconsegnate al parroco - Tuttoggi

I carabinieri di Città di Castello, grazie ai filmati di videosorveglianza, hanno identificato e ritrovato la responsabile del furto in chiesa, avvenuto qualche giorno fa, nel Santuario della Madonna delle Grazie.

In casa della donna, tifernate residente in centro storico, non nuova a questo genere di reati, sono state ritrovate le quattro collane trafugate dalla nicchia della Madonna, che oggi stesso sono state riconsegnate dai militari al parroco don Andrea Czortek.

“La comunità ringrazia l’Arma dei carabinieri per l’attenzione dimostrata e la professionalità con la quale ha rapidamente risolto il caso. – ha detto don Andrea – Gli ex voto sono espressione della fede, degli affetti e dei sentimenti di chi li offre e, al di là del loro valore materiale, possiedono un grande valore morale“.