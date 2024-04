Furto gioielli a Roma, sul sito Carabinieri foto dei monili recuperati - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito delle indagini per il furto da film alla gioielleria di via Bocca di Leone a Roma, che il 23 marzo scorso ha portato alla notifica di un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 8 persone, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, diretti dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno rinvenuto e sequestrato diversi gioielli e preziosi per i cui non è stato ancora possibile rintracciare i proprietari. Per questo, dietro autorizzazione della Procura della Repubblica di Roma, i gioielli sono stati fotografati e catalogati nella pagina “oggetti rinvenuti”, sul sito https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/servizi/banche-dati/oggetti-rinvenuti. Chi li dovesse riconoscere come propri potrà contattare i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina per dimostrare la titolarità e tornarne in possesso.(ITALPRESS).

tvi/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Arma dei Carabinieri)