Furto al distributore, poi la fuga con un'auto rubata | Arrestato 20enne - Tuttoggi

Il colpo è avvenuto nella notte a San Giustino, dove la proprietaria ha assistito alla scena e chiamato i carabinieri | Il giovane è ora ai domiciliari

Un italiano di 20 anni è stato arrestato nella notte appena trascorsa (2 dicembre) a San Giustino, per l’ipotesi di furto.

Erano circa le due quando la proprietaria di un distributore di carburante della zona ha notato un giovane che stava forzando la porta del piccolo gabbiotto presente nell’area di pertinenza della struttura.

La donna ha così chiesto l’intervento dei carabinieri, che hanno subito mandato una pattuglia sul posto. L’intruso, dopo aver portato via un’esigua somma contante, ha infatti dovuto dileguarsi tempestivamente in auto per l’arrivo della gazzella.

I militari hanno allora iniziato la ricerca nei dintorni del distributore, fino ad intercettare alla guida di una vettura di piccola cilindrata un giovane, che corrispondeva proprio alla descrizione fornita dalla donna. L’immediato controllo ha permesso anche di trovare alcuni attrezzi da scasso all’interno dell’auto, risultata rubata poco prima in una stradina secondaria proprio vicino al distributore.

Il 20enne è stato dunque arrestato in flagranza del reato di furto aggravato e in seguito tradotto in regime di domiciliari nella propria abitazione di residenza, in attesa del rito direttissimo disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.