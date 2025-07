Furto di rame lungo la ferrovia, arrestato ternano - Tuttoggi.info

Nella tarda mattinata di venerdì 25 luglio, i Carabinieri di Terni hanno arrestato per tentato furto aggravato un 50enne pregiudicato ternano, fermato dopo che si era impossessato di cavi multipolari di rame dall’interno di una garitta, in corrispondenza del passaggio a livello posto al Km 225 della linea ferroviaria Terni-Sulmona, in zona San Valentino.

Auto parcheggiata vicino al passaggio a livello

I militari sono intervenuti dopo che alla Centrale Operativa era giunta la segnalazione di un cittadino, insospettito dalla presenza di un’autovettura in sosta in prossimità del passaggio a livello. Giunti rapidamente sul posto, gli operanti hanno riconosciuto l’auto come quella in uso a un soggetto dedito a reati contro il patrimonio e, una volta entrati nell’area di pertinenza della ferrovia, hanno sorpreso l’uomo mentre stava raccogliendo diversi rotoli di cavi multipolari di rame, appena tagliati dalle apparecchiature elettriche su cui erano installati.

Cavi lunghi 50 metri

Bloccato e sottoposto a perquisizione, nella disponibilità del 50enne i militari hanno trovato anche una cesoia taglia bulloni, utilizzata per recidere i cavi ed una confezione di fascette di plastica utilizzate per legarli, il tutto posto in sequestro. La garitta dismessa, un tempo utilizzata per la gestione da parte di un operatore del passaggio a livello, ora automatizzato, conservava al suo interno le apparecchiature di un tempo. I cavi tagliati, della lunghezza di circa 50 metri, sono stati restituiti ai responsabili della Ferrovie dello Stato.

Per l’uomo sono invece scattate le manette e la collocazione ai domiciliari disposta dall’A.G. competente, in attesa del giudizio direttissimo, svoltosi sabato, all’esito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

foto archivio