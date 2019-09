Furti nelle auto a Perugia, arrestato 55enne

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano di 55 anni dedito ai furti all’interno di autovetture. Gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico attivati dalla propria Sala Operativa attraverso una segnalazione al 113 sono intervenuti tempestivamente in Perugia, dove sono riusciti a sorprendere in flagranza il 55enne proprio mentre scendeva da una autovettura con in mano la refurtiva reperita al suo interno.

L’uomo, che alla vista degli agenti ha tentato di darsi alla fuga veniva immediatamente bloccato ed identificato. Attivate le procedure di riconsegna degli oggetti derubati ai legittimi proprietari, il soggetto veniva arrestato per il reato di furto e tentato furto aggravato continuato su autovettura, denunciato per il reato di ricettazione e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e il 55enne associato presso la locale casa circondariale.

