Furti in Valnestore, i moduli per aderire al Controllo di vicinato contro i ladri - Tuttoggi

Disponibile sul sito istituzionale del Comune di Panicale la scheda per aderire al progetto di Controllo di vicinato a cui ci si affida per aiutare le forze dell’ordine ad ostacolare l’ondata di furti nelle abitazioni e nelle aziende della Valnestore.

Progetto che era stato illustrato dal sindaco alla cittadinanza in occasione dell’assemblea pubblica che si era tenuta il 7 gennaio a Tavernelle e che segue lo schema di Protocollo d’intesa trasmesso dalla Prefettura di Perugia.

Nella scheda da compilare, i residenti che intendono aderire al progetto devono indicare i propri dati, il numero di telefono, un indirizzo e-mail ed un documento di identità.

Si richiede una disponibilità minima di adesione di 15-20 volontari per ogni territorio (frazione o località).

Per informazioni e richiesta di incontro con l’Amministrazione Comunale per la costituzione di un gruppo territoriale si può contattare il numer n. 075 832232 in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì 8:30 – 13:30 e il Lunedì ed il Giovedì dalle 15:00 alle 18:00).

Analoga iniziativa è stata assunta dal Comune di Piegaro, che una volta raccolte le adesioni al progetto effettuerà incontro con l’Amministrazione e con la polizia locale.

Un progetto che ha l’obiettivo di supportare le forze dell’ordine nel contrasto ai furti, ma anche di evitare azioni di autodifesa da parte di cittadini esasperati.