Furti, in Prefettura il Trasimeno osservato speciale

Casi in aumento, decisi controlli straordinari delle forze di polizia

L’area del Trasimeno (la cosiddetta Zona sociale n. 5, che comprende Panicale, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno) osservata speciale, per quanto riguarda i furti, nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura. Qui, in base all’ultimo monitoraggio effettuato, “è stato riscontrato un andamento della delittuosità meritevole di prioritaria considerazione”, è la valutazione fatta in Prefettura.

In questa zona si concentreranno dunque i servizi straordinari “con carattere di continuità”, sulla base di una specifica programmazione che sarà definita settimanalmente in accordo tra le forze di polizia, e con il coinvolgimento anche delle polizie locali interessate.

Nei mesi scorsi, a ondata, furti a raffica si sono verificati in particolare nelle zone di Tavernelle, a Magione, ini alcune aree di Castiglione del Lago. Episodi che hanno allarmato i residenti, anche perché i ladri non si fanno scrupoli ad entrare in azione anche quando ci sono i proprietari in casa.