Furti in casa, tre arresti tra Roma e Abruzzo - Tuttoggi.info





ANCONA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo, con il supporto dei colleghi

delle Compagnie di Roma San Pietro e di Chieti, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari a

carico di tre uomini di origine albanese, di 48, 38 e 36 anni, ritenuti responsabili di una lunga serie di furti in abitazione. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, ha preso il via a seguito di un colpo consumato a Osimo la notte

del 14 aprile scorso, quando i tre furono fermati per un controllo al casello autostradale di Loreto e trovati in possesso di

preziosi in oro e oltre 2 mila euro in contanti.

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