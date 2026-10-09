Furti in casa, tre arresti tra Roma e Abruzzo - Tuttoggi.info

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Furti in casa, tre arresti tra Roma e Abruzzo

ItalPress

Furti in casa, tre arresti tra Roma e Abruzzo

Ven, 09/10/2026 - 11:03

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ANCONA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo, con il supporto dei colleghi
delle Compagnie di Roma San Pietro e di Chieti, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari a
carico di tre uomini di origine albanese, di 48, 38 e 36 anni, ritenuti responsabili di una lunga serie di furti in abitazione. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, ha preso il via a seguito di un colpo consumato a Osimo la notte
del 14 aprile scorso, quando i tre furono fermati per un controllo al casello autostradale di Loreto e trovati in possesso di
preziosi in oro e oltre 2 mila euro in contanti.
pc/gtr

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