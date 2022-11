Tre catanesi di 32, 55 e 59 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di “associazione per delinquere finalizzata a commettere furti in abitazione”.

Il provvedimento al termine di indagini, anche di natura tecnica, avviate dopo un furto in abitazione avvenuto a Catania nell’agosto del 2020.

pc/com