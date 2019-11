Furti e rapine in villa, presa la banda degli albanesi

In manette gli autori di furti e rapine che avevano terrorizzato l’Umbria e il centro Italia. Foligno e Perugia le zone dove in Umbria avevano messo a segno i loro colpi. A San Martino in Campo, intercettati dalla polizia, non avevano esitato a speronare l’auto degli agenti per riuscire a fuggire.

I sei albanesi, ritenuti i responsabili dei colpi in villa, sono stati arrestati dalla polizia di Roma in esecuzione di un’ordinanza in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Spoleto. Importante sarebbero state le indicazioni fornite da alcune vittime dei loro colpi in Umbria. Altre 9 persone, che a vario titolo avrebbero supportato la banda e favorito la fuga dei rapinatori, sono state denunciate.

