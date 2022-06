Furti e prostituzione, controlli della polizia nella zona di Fontivegge

Identificate persone in pazza del Bacio, via del Bellocchio, via Marsala, via del Macello, via Angeloni, via Martiri dei Lager e via Canali

Furti e prostituzione, controlli della polizia nella zona del quartiere Fontivegge. La Questura di Perugia ha nuovamente predisposto mirati servizi con l’impiego di personale della Questura, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e dei comparti delle varie specialità della Polizia di Stato.

I controlli hanno riguardato principalmente i quartieri della zona della stazione di Fontivegge, Piazza del Bacio, Via del Bellocchio, Via Marsala, Via del Macello, Via Mario Angeloni, Via Martiri dei Lager e via Canali.