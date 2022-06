Furti, droga e clandestini: controlli della polizia

Nel corso del pattugliamento è stato rintracciato un cittadino straniero, classe 1974. Accompagnato in Questura per l’identificazione, è emersa la condizione di irregolarità sul territorio nazionale ed è stato pertanto preso in carico dall’Ufficio Immigrazione. A suo carico è stato emesso il provvedimento prefettizio di espulsione ed è stato notificato l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

La capillarità e la prossimità del progetto “Borghi Sicuri” – annuncia una nota della Questura – rimarrà azione salda e costante per l’intera estate, che si prospetta ricca di attività di svago e sociali in tutto il territorio della provincia di Perugia dove la Polizia di Stato punta ad un ulteriore abbassamento degli indici di criminalità dalle aree cittadine, dei territori limitrofi e di quelli più periferici della provincia.