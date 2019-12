Furti a ripetizione al Trasimeno, ronde virtuali e reali dei cittadini esasperati - Tuttoggi

Segnalazioni a raffica, nel comprensorio del Trasimeno, di furti o colpi tentati nelle abitazioni. Negli ultimi giorni sono state una ventina le abitazioni prese di mira dai ladri tra Tavernelle, Mongiovino e Pietrafitta.

“Ronde” a Panicale

Il sindaco di Panicale, Giulio Cherubini, ha comunicato tramite i social, chiedendo collaborazione ai propri concittadini, invitandoli ad effettuare segnalazioni alle forze dell’ordine. Una ventina le segnalazioni già fatte ai carabinieri, che hanno intensificato i controlli nella zona. Così come sono aumentati i controlli da parte della polizia municipale.

Il sindaco invita a fare attenzione, in particolare nei confronti di “giovani uomini che si muovono soprattutto a piedi”.

I residenti della zona hanno già creato un gruppo WhatsApp per segnalare situazioni sospette. Nel gruppo è già stata segnalata la presenza di una Golf avvistata in alcuni dei luoghi in cui si sono verificati i furti.

I residenti sono esasperati e qualcuno è passato dalle “ronde” virtuali a quelle reali. C’è anche chi, scoperto il furto, ha preso il fucile da caccia e si è messo sulle tracce dei ladri.

Insomma, i continui furti hanno esasperato i residenti, con il rischio che possano essere compiute gravi imprudenze o peggio ancora.

Appelli anche a Passignano, ladri in azione anche a Tuoro e Corciano

Anche a Passignano il sindaco Sandro Pasquali ha invitato i propri concittadini a fare attenzione ed a segnalare situaizoni sospette alle forze dell’ordine: “Il consiglio che ho ricevuto dal comandante – ha scritto su Facebook – è stato quello di avvisare la popolazione e metterla in guardia, sopratutto in queste giornate di festa in cui i malviventi entrano maggiormente in azione. Il consiglio che diamo ai cittadini è quello di non lasciare finestre aperte e usare sempre la massima attenzione”.

Alle forze dell’ordine è stata segnalata una Passat grigia come auto sospetta.

Furti si sono verificati anche a Tuoro e nel comune di Corciano. Prese di mira anche alcune abitazioni del Perugino.