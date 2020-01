Furti a Panicale, mozione urgente: le proposte per aumentare la sicurezza - Tuttoggi

Non basta quanto fatto finora per cercare di arginare l’ondata di furti nelle abitazioni e nelle aziende che da metà dicembre ha colpito Panicale ed altri comuni del Trasimeno.

E allora il gruppo consiliare Lista civica per Cambiare ha depositato una mozione urgente (firmata dai consiglieri Virginia Marchesini, Andrea Gori, Roberta Laloni e Paolo Zugarini) in cui si chiede al sindaco Cherubini l’adozione di misure urgenti.

“E’ necessario – spiega il capogruppo Virginia Marchesini – che si attuino subito degli interventi mirati. Panicale, Tavernelle e le frazioni del Comune hanno bisogno di maggiori telecamere di videosorveglianza direttamente collegate con la centrale della polizia municipale, di impianti di illuminazione a led, più efficienti e funzionali, posizionati in zone strategiche del territorio ed un maggiore presidio dello stesso“.

Nell’incontro pubblico dell’altra sera a Tavernelle sono state illustrate le iniziative di controllo di vicinato con cui si punta ad aumentare la collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine. Vista anche la carenza degli uomini in divisa che possono presidiare il territorio.

Furti al Trasimeno, aperte le adesioni per aderire ai progetti del controllo di vicinato

Ma proprio durante l’assemblea pubblica sono stati messi a segno altri colpi in alcune abitazioni. Insomma, i ladri non sembrano per nulla preoccupati dalla mobilitazione cittadina, né dalle azioni finora annunciate dalle istituzioni.