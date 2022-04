"Furbetti" del Reddito di cittadinanza, controlli portano a 5 denunce - Tuttoggi

Un terzo uomo, al momento di presentare domanda, avrebbe invece omesso di comunicare lo stato di detenzione cui era sottoposto; circostanza che non sarebbe stata comunicata nemmeno dalla moglie che, nel produrre la specifica autocertificazione necessaria per integrare la domanda, non avrebbe fatto alcuna menzione allo stato detentivo del marito: la somma indebitamente percepita ammonterebbe a 1.854 euro. Marito e moglie sono stati entrambi deferiti alla Procura della Repubblica di Perugia.

Un quinto “sospetto” di origini straniere, infine, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all’atto della presentazione della domanda non avrebbe riunito il requisito minimo di permanenza in Italia per poter accedere all’emolumento, che è stabilito in 10 anni complessivi o negli ultimi due in via continuativa trascorsi nel territorio nazionale. Gli accertamenti hanno permesso di quantificare la somma che sarebbe stata indebitamente percepita nel periodo gennaio-marzo 2021: si tratterebbe di 1.500 euro.