Fuoriuscita di liquami dalle fogne, ordinanza vieta utilizzo acqua per uso potabile | Ecco dove

share

Una fuoriuscita di liquami di fogna putridi e maleodoranti dai pozzetti presenti lungo via Dudelange e Via Tagliamento. A segnalarla, dopo le abbondanti piogge di questi giorni, è stata la Ausl Umbria 1 che, in virtù del principio di precauzione stabilito dalla vigente normativa, ha richiesto l’emissione di un provvedimento per la zona interessata.

Prontamente, con un’ordinanza (n° 68 del 4 giugno 2019) firmata dal sindaco Massimiliano Presciutti, l’Ufficio Ambiente del Comune di Gualdo Tadino “ordina a tutti i proprietari ed utilizzatori dei pozzi ubicati in Via Tagliamento e Via Dudelange e zone limitrofe (vedi foto in rosso) il divieto assoluto di utilizzo per uso potabile e irriguo dell’acqua emunta dagli stessi pozzi“. Il divieto è a tempo indeterminato fino a nuova comunicazione da parte della USL Umbria 1 ed alla successiva revoca della presente ordinanza.

share

Stampa