Fuori strada con l’auto tra Assisi e Bastia, 63enne muore in ambulanza

Tragico incidente venerdì sera, l'uomo forse è finito fuori strada per un malore. Inutili i soccorsi: è deceduto in ambulanza

Tragedia nella tarda serata di venerdì tra Assisi e Bastia, con un uomo di 63 anni che è morto in ambulanza prima del trasporto in ospedale. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 23 in via San Francescuccio de’ Mietitori.

A rimanere coinvolta una sola auto, guidata da un 63enne di origini siciliane ma da anni residente a Bastia Umbra. L’uomo sarebbe finito fuori strada per colpa di un malore, finendo contro un muretto di recinzione lungo la via. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 ed i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Assisi. Nonostante l’intervento dei sanitari, il 63enne purtroppo è deceduto in ambulanza.