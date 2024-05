"Fuori e dentro di me", premiati i vincitori del concorso letterario - Tuttoggi.info

Il concorso ha visto l’adesione degli istituti comprensivi di Corciano, Perugia 6 e dell’intera aerea del Trasimeno, con la partecipazione di 135 studenti

“Testi che avvicinano ai luoghi inesplorati dell’anima e scuotono la nostra pigrizia mentale, riaccendendo quelle emozioni autentiche che ci impongono di fermarci ed ascoltarci reciprocamente”. Sono pagine vere, sincere, oneste e soprattutto rivelatrici di mondi interiori che gli adulti a volte non sanno o non intendono conoscere quelle delle opere pervenute al Concorso letterario per giovani scrittori “Fuori e dentro di me”.

Si è tenuta sabato scorso, al centro polifunzionale L’Occhio di Tavernelle, la cerimonia di consegna dei premi della tredicesima edizione del Concorso. Una iniziativa “fortunata”, che in poco più di dieci anni ha visto quadruplicare il numero dei partecipanti.

Il Premio, indetto dai Comuni di Panicale e Piegaro (e i relativi assessorati e uffici cultura), in collaborazione con Sistema Museo, nell’ambito delle attività di valorizzazione della Biblioteca Intercomunale Ulisse, quest’anno ha infatti visto l’adesione degli istituti comprensivi di Corciano e Perugia 6, oltre a quelli dell’intera aerea del Trasimeno, e la partecipazione di 135 studenti. Tutti con la voglia di esprimersi “liberamente”, grazie semplicemente ad una penna e ad un foglio di carta. Proprio come richiesto dai promotori del concorso.

“Questo appuntamento annuale e speciale con la scrittura – ha spiegato Cinzia Biani, fin dall’inizio curatrice del Premio – scandisce e sancisce una sorta di “tregua”, attesa da tutti con impazienza, un momento di grande e meravigliosa sospensione, lontana dalle chiassose e deliranti distrazioni che spesso alimentano il nostro vivere quotidiano”. E lontana dal giudizio. “Non abbiate paura di sentirvi inadeguati – ha aggiunto Biani – poiché qui si chiede solo il coraggio di essere voi stessi”.

Per la cronaca il primo premio è andato a Nicole Rotella, della III FS, Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli di Corciano con l’opera “Oggi è diverso“. Il secondo a David Postolache (II B, Istituto Comprensivo Panicale-Piegaro-Paciano), con il testo “La bomba”. Terzo premio ex aequo a “La torre ignara”, scritto da Gabriele Scorpioni (I B, Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Mazzini“ di Magione) e “La vita è come la scala di un pollaio” scritto da Francesco Cacace (II D, Istituto Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti“ di Castiglione del Lago).

A loro i complimenti anche delle due Amministrazioni comunali organizzatrici del Premio, che hanno rivolto ai ragazzi presenti l’invito a “cercare sempre la verità, soprattutto dentro di voi”. L’edizione di quest’anno è stata particolarmente attenta all’ambiente, considerato che il catalogo è stato stampato interamente in carta riciclata e che ad ogni premiato è stata consegnata una piccola pianta di olivo, con l’invito a metterla a dimora e prendersene cura.

La giuria era composta da: Maria Rita Boccanera, docente di Lettere, Francesca Romana Lepore, scrittrice, Marina Marinelli, illustratrice e scrittrice per ragazzi, Dina Campagna del Comune di Panicale, Patrizia Gaggiani del Comune di Piegaro, Alessandro Mencarelli, editore, Giuseppe Moscati della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e Cinzia Biani, curatrice e coordinatrice del Premio.

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione dei musicisti Kiza & Marasié, Martino Tordoni, Nicolò Spito, Pietro Stamponi e Francesco Tordo, a cui sono stati affidati i commenti musicali, mentre come di consueto all’attore Riccardo Tordoni è spettato il compito di interpretare i brani vincitori.

Anche questa edizione si è avvalsa della collaborazione del vignettista Mauro Biani, che ha illustrato la copertino del catalogo.

Di seguito i testi segnalati:

LA NATURA CHE MI CIRCONDA

Beatrice Pompili

II A, Istituto Comprensivo Panicale-Piegaro-Paciano

C’ERA UNA VOLTA MA NON CI SARA’ PER SEMPRE

Costanza Melani

III DS, Istituto Comprensivo “Benedetto Bonfigli” di Corciano

MACCHIE D’INCHIOSTRO BAGNATE

Rebecca Giorgetti

II DS, Istituto Comprensivo “Benedetto Bonfigli” di Corciano

ANDRA’ BENE?

Alessia Ambrosio

III FS, Istituto Comprensivo “Benedetto Bonfigli” di Corciano

IL PESO DELLE PAROLE

Giulia Scricciolo

II A, Istituto Comprensivo Panicale-Piegaro-Paciano

MASCHERE DI CRISTALLO

Gaia Scalzi

II E, Istituto Comprensivo Perugia 6, di Castel del Piano- Fontignano-Mugnano.