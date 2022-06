Fuori dal locale ubriachi al volante | Controlli dei carabinieri anche per la notte bianca

I controlli per la notte bianca

I militari della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve, inoltre, negli ultimi giorni hanno svolto numerosi servizi esterni di controllo del territorio con la finalità di prevenire e reprimere reati quali i furti in abitazione e le violazioni al Codice della Strada. Non sono mancati controlli notturni nelle aree maggiormente frequentate del Trasimeno, quali ad esempio servizi preventivi mirati messi in campo a Passignano sul Trasimeno in occasione della “notte bianca” a cui hanno partecipato migliaia di persone, prevalentemente di giovane età. Otto le multe elevate.