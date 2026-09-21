Funerali Mazzola, Facchetti "Con papà carriere sovrapponibili" - Tuttoggi.info

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Funerali Mazzola, Facchetti “Con papà carriere sovrapponibili”

ItalPress

Funerali Mazzola, Facchetti “Con papà carriere sovrapponibili”

Lun, 21/09/2026 - 20:03

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MILANO (ITALPRESS) – “I ricordi sono tanti, ereditati e tramandati da papà per tutto quello che hanno condiviso. Di fatto, hanno avuto carriere perfettamente sovrapponibili: hanno esordito quasi insieme, hanno trascorso gli stessi anni di carriera con la maglia dell’Inter, e solo dell’Inter, hanno vestito insieme anche la maglia della Nazionale e conquistato gli stessi trofei. Anche il palmarès è perfettamente identico. Entrambi hanno avuto due figli maschi e due figlie femmine. Hanno condiviso molto tempo libero nelle prime vacanze, quando le famiglie erano ancora un po’ più ristrette, e anche nel post-carriera hanno vissuto momenti di condivisione, con ruoli diversi, sempre all’interno del club”. Così Gianfelice Facchetti, figlio dell’ex compagno di squadra di Sandro Mazzola, Giacinto, all’uscita dalla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, dove si sono tenute le esequie di Sandro Mazzola.

col5/gsl

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