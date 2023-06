Funerali di Ana, ancora lutto e dolore tra i giovani VIDEO

Il giorno dopo l'addio a Nika, l'ultimo saluto all'altra 15enne morta nell'incidente di Torricella

E’ stata un’altra giornata di dolore per la città di Perugia e in particolare per i suoi giovani. In tanti giovedì mattina hanno dato l’ultimo saluto ad Ana Tuja, la 15enne deceduta insieme a Nika Myshko, di un anno più grande, sepolta mercoledì nel cimitero di di Ponte della Pietra, e al 28enne Julio Cesar Vera Quinonez che, senza aver mai conseguito la patente, era alla guida della Ford Fiesta che nella notte tra sabato e domenica è uscita di strada sul Raccordo, allo svincolo di Torricella, dopo un contatto con la Golf condotta da un giovane di Città di Castello.

Ancora lacrime e abbracci per dare conforto, ragazze che hanno accusato malori per lo stress e il dolore (costringendo all’intervento di un’autoambulanza del 118), palloncini bianchi lasciati volare in cielo con i loro messaggi d’amore e di amicizia, parole di conforto ai familiari e agli amici, lo strazio di una madre. E tante domante per una vita spezzata a soli 15 anni.

Oggi è stato ancora il giorno del dolore. Da domani, insieme al ricordo di Ana e Nika, dovrà restare anche la consapevolezza di come, pur nel legittimo divertimento, la vita vada difesa.