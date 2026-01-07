 Funerali Achille Barosi, feretro salutato da applausi e note di "Perdutamente" - Tuttoggi.info
ItalPress

Mer, 07/01/2026 - 18:03

MILANO (ITALPRESS) – È una basilica di Sant’Ambrogio gremita di familiari, compagni di scuola, amici, conoscenti e cittadini quella che si è riunita oggi per dare l’ultimo saluto ad Achille Barosi, morto nella tragedia di Crans Montana in Svizzera la notte di capodanno assieme ad altri 5 italiani. Fuori dalla chiesa, due corone di fiori con sopra scritto “ti vogliamo bene” apposte dagli amici di Achille. Un lungo applauso ha poi salutato l’uscita del feretro di Achille Barosi dalla basilica di Sant’Ambrogio al termine dei solenni funerali. Una foto di Achille e un mazzo di rose bianche sopra la bara, mentre nel piazzale della basilica milanese dopo le campane è risuonata anche la canzone “Perdutamente” di Achille Lauro, tra le preferite del giovane milanese deceduto a Crans Montana la notte di capodanno.

