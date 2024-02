Funari "Governo riconosca costi standard per i servizi sociali" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Il rinnovo del contratto delle cooperative sociali che si occupano dell’attività socio-sanitaria-assistenziale “lo leggiamo come una buona notizia, ma questo aumento prevede una percentuale importante di riconoscimento dei costi. La preoccupazione per noi è come coprire questi costi e questo giusto aumento con i bilanci degli enti locali che sappiamo essere fermi. La preoccupazione è grande perché rischiamo che il servizio possa subire il contraccolpo di un contributo economico che non arriva ai Comuni”. Lo afferma Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale, in un’intervista all’Italpress.

