Vigili del fuoco intervenuti in via Pievaiola a Tavernelle | Nessuna persona è rimasta intossicata dal fumo | Si indaga sulle cause

Fumo da una palazzina, incendio nel ripostiglio. Questa mattina intorno alle 10,30 è arrivata presso la sala operativa del Comando di Perugia una segnalazione per del fumo che usciva da un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Pievaiola in località Tavernelle.

Sul posto sono state inviate la terza e quarta partenza della sede centrale con 2 automezzi e un’autoscala più la squadra del distaccamento volontario di Castiglion del lago in supporto.

Arrivati sul posto l’incendio interessava un locale adibito a ripostiglio, una volta spento si è provveduto alla messa in sicurezza degli ambienti interessati. Al momento le cause non sono state potute accertare.